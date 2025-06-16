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МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через "Астару"

МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через "Астару" Россияне могут покинуть Иран наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан.
В регионе
16 июня 2025 г. 22:56
МИД РФ: Россияне могут покинуть Иран наземным путем через Астару

Россияне могут покинуть Иран наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Шейх Хусейн")", - говорится в тексте.

МИД России "обращает внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта".

Дипведомство рекомендует находящимся в Израиле и Иране россиянам не приближаться к военным и иным государственным объектам.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN vətəndaşlara İranı “Astara” sərhəd-keçid məntəqəsi ilə tərk etməyə çağırıb

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