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Politico: США перебросили самолеты-заправщики в Европу из-за обострения с Ираном

Politico: США перебросили самолеты-заправщики в Европу из-за обострения с Ираном Министерство обороны США перебросило самолеты-заправщики в Европу на случай дальнейшей эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.
Другие страны
16 июня 2025 г. 22:42
Politico: США перебросили самолеты-заправщики в Европу из-за обострения с Ираном

Министерство обороны США перебросило самолеты-заправщики в Европу на случай дальнейшей эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на двух неназванных представителей военных кругов, она уточнила, что речь идет о десятках воздушных танкеров ВВС США. Они покинули свои американские базы в минувшие выходные дни и переместились в Европу, отмечается в публикации. Упомянутые источники подчеркнули, что эта передислокация призвана "поддержать любые операции на Ближнем Востоке", если ВС США приступят к еще более активной поддержке Израиля в его противостоянии с Ираном. Аналогичные сведения распространила потом и телекомпания Fox News.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ İranla gərginliyə görə tanker təyyarələrini Avropaya yerləşdirib

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