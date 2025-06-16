Politico: США перебросили самолеты-заправщики в Европу из-за обострения с Ираном

Министерство обороны США перебросило самолеты-заправщики в Европу на случай дальнейшей эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Министерство обороны США перебросило самолеты-заправщики в Европу на случай дальнейшей эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на двух неназванных представителей военных кругов, она уточнила, что речь идет о десятках воздушных танкеров ВВС США. Они покинули свои американские базы в минувшие выходные дни и переместились в Европу, отмечается в публикации. Упомянутые источники подчеркнули, что эта передислокация призвана "поддержать любые операции на Ближнем Востоке", если ВС США приступят к еще более активной поддержке Израиля в его противостоянии с Ираном. Аналогичные сведения распространила потом и телекомпания Fox News.