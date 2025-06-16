Нетаньяху: Израиль давал шанс решить иранскую ядерную проблему мирным путем

Израиль давал возможность урегулировать спор вокруг ядерной программы Ирана за счет дипломатии, но теперь настроен добиться приемлемого для себя результата военным путем.
Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Мы уже дали этому (диалогу - ред.) шанс: 60 дней. И в то время, когда они (иранцы - ред.) вели переговоры с американцами, верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи - диктатор Ирана - сообщил нам о том, что Израиль будет уничтожен. Мы все поняли. Мы хотим увидеть результат", - сказал глава правительства.