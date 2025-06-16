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ЕС продлил санкции против России в связи с аннексией Крыма

ЕС продлил санкции против России в связи с аннексией Крыма Совет Европы продлил санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года.
Другие страны
16 июня 2025 г. 22:25
ЕС продлил санкции против России в связи с аннексией Крыма

Совет Европы продлил санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией, до 23 июня 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемому праву на самооборону, а также предан полной реализации своей политики непризнания", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ограничительные меры, которые сейчас действуют, были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя. Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям со стороны ЕС.

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