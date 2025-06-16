Йоргенсен: "Дорожная карта" по отказу от российских энергоносителей будет представлена завтра

В Страсбурге 17 июня будет представлена законодательная инициатива по полному запрету импорта российских энергоносителей, так называемая "дорожная карта", которая позволит ЕС окончательно уйти от зависимости от импорта из РФ в первую очередь газа.

В Страсбурге 17 июня будет представлена законодательная инициатива по полному запрету импорта российских энергоносителей, так называемая "дорожная карта", которая позволит ЕС окончательно уйти от зависимости от импорта из РФ в первую очередь газа.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на совместной пресс-конференции с Паулиной Хенниг-Клоска, министром климата и окружающей среды Польши по итогам заседания Совета ЕС по энергетике в Люксембурге.

"Я очень рад, что в целом министры были очень позитивны и тверды в своей приверженности поддержке цели дорожной карты, которая заключается в том, чтобы наконец привести нас к независимости от российской энергии. Это важно по крайней мере по трем причинам: во-первых, мы больше не позволим Путину использовать энергию как оружие против нас, во-вторых, мы больше не позволим, чтобы государства-члены могли подвергаться шантажу со стороны России, и, наконец, в-третьих, мы не хотим косвенно продолжать помогать финансировать войну", - заявил Йоргенсен.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что финансовые пакеты помощи в связи с этим странам-членам ЕС не предполагаются, но комиссия готова оказать техническую помощь и содействовать диверсификации поставок. Он также выразил уверенность, что предлагаемые шаги не нанесут ущерба для безопасности поставок энергоносителей, в первую очередь природного газа, в ЕС.

"Если мы посмотрим на то, о каком количестве газа идет речь в сравнении ежегодными объемами его использования в ЕС и ожидаемыми поставками СПГ на мировых рынках в ближайшие годы, мы уверены, что сможем сделать это без значительного влияния на цены", - заявил Йоргенсен.

Говоря о последней эскалации на Ближнем Востоке и как это может повлиять на решение об отказе от российских энергоносителей, еврокомиссар заметил, что ситуация внимательно отслеживается комиссией. В целом ситуация может оказать влияние на цены на рынке, но на предложения ЕК это не повлияет.

Йоргенсен также подчеркнул, что так как речь идет о запрете, а не о санкциях, то есть долгосрочных планах уйти от зависимости от энергопоставок из России и укрепление собственной безопасности, то и после урегулирования в Украине ЕС не возобновит импорт российского газа.

"Если наши предложения будут приняты, и надеюсь, что это произойдет, то это будет действовать не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе", - подытожил он.