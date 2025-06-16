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Бербок отказалась от мандата в Бундестаге

Бербок отказалась от мандата в Бундестаге Экс-министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отказалась от мандата в Бундестаге на фоне избрания председателем 80-й сессии ГА ООН.
Другие страны
16 июня 2025 г. 23:11
Бербок отказалась от мандата в Бундестаге

Экс-министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отказалась от мандата в Бундестаге на фоне избрания председателем 80-й сессии ГА ООН.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на внутреннее сообщение, разосланное немецким парламентариям.

"Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии "Зеленые" покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня", - говорится в статье.

Напомним, что Генассамблея ООН 2 июня избрала Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.

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