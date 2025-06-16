Азербайджанский дзюдоист Чкаев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии

Азербайджанский дзюдоист Зелим Чкаев (81 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.

Азербайджанский дзюдоист Зелим Чкаев (81 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.

Как сообщает Report, спортсмен одолел представителя ОАЭ Нугзари Таталашвили в схватке за третье место.

Таким образом, Азербайджан завоевал свою первую медаль на чемпионате мира.

Отметим, что на мундиале Азербайджан представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.