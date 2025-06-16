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Нетаньяху не исключил смену власти в Иране в результате операции Израиля

Нетаньяху не исключил смену власти в Иране в результате операции Израиля Израиль преследует в ходе операции против Ирана три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также демонтаж так называемой оси террора - сети иранских сателлитов в регионе.
Другие страны
16 июня 2025 г. 22:37
Нетаньяху не исключил смену власти в Иране в результате операции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что результатом военной операции "Восстающий лев" может стать смена власти в Иране.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, Израиль преследует в ходе операции против Ирана три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также демонтаж так называемой оси террора - сети иранских сателлитов в регионе.

Ранее Израиль заявлял только о двух основных целях операции: уничтожении ядерной и ракетной программ Тегерана.

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