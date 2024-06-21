Второй диалог высокого уровня "МЭА – COP29" состоится в Лондоне

В Лондоне 24 июня состоится второй диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА) – COP29".

В Лондоне 24 июня состоится второй диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА) – COP29".

Как передает Report, глава МЭА Фатих Бироль в социальных сетях сообщил, что встреча, на которой он примет участие в качестве сопредседателя вместе с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым, будет организована Корпорацией лондонского Сити в рамках Лондонской недели борьбы с изменением климата.

"Лидеры в области энергетики, климата и финансов сосредоточатся на том, как увеличить инвестиции в чистую энергетику, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах", - написал Бироль.

По информации МЭА, опубликованной на сайте организации, диалоги, проводимые под сопредседательством Бироля и Бабаева в тесном партнерстве с секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направлены на продолжение формирования международного консенсуса относительно путей развития энергетики, сведения к нулю отраслевых выбросов и ограничения глобального потепления до 1,5 °C.