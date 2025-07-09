Министр энергетики Азербайджана приглашен на министерскую встречу Форума стран-экспортеров газа

Азербайджан и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсудили регулирование нефтяного рынка.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов приглашен на министерскую встречу Форума стран-экспортеров газа (GECF), которая состоится 23 октября этого года в Катаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Согласно информации, министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с генеральным секретарем GECF Мохамедом Хамелем в рамках 9-го Международного семинара ОПЕК в Вене.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Азербайджана с организацией и развитии глобального газового сектора. В ходе беседы была отмечена важность панелей и павильонов GECF в рамках COP29, направленных на демонстрацию экологических преимуществ природного газа, его признание как доступного, выгодного и устойчивого источника энергии, а также технологических достижений в области декарбонизации и создание условий для диалога и обмена опытом в этом направлении. Азербайджану была выражена благодарность за поддержку этих инициатив.

Кроме того, в рамках мероприятия министр встретился с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом. На встрече обсуждались текущее состояние регулирования нефтяного рынка, тенденции развития нефтяной промышленности и вопросы сотрудничества в формате ОПЕК+.

18:52

Азербайджан и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсудили регулирование нефтяного рынка.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X.

"В Вене мы провели встречу с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти Хайсамом Аль-Гайсом. Мы обсудили регулирование глобального нефтяного рынка и сотрудничество с Азербайджаном", - отметил он.