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    Азербайджанские банки в I полугодии списали 62 млн манатов неработающих кредитов

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 17:59
    Азербайджанские банки в I полугодии списали 62 млн манатов неработающих кредитов

    В первом полугодии текущего года объем списанных банками Азербайджана неработающих кредитов составил 62 млн манатов.

    Как передает Report, такие данные приводятся в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

    В соответствии с документом, наибольшая часть списаний - 92% (57 млн манатов) - была связана с потребительским кредитным портфелем.

    На долю бизнес-портфеля пришлось 8% от общего объема списаний, что составило 5 млн манатов.

    Банковский сектор Азербайджана Неработающие кредиты
    Azərbaycan bankları I yarımildə 62 milyon manat qeyri-işlək krediti silib
    44 - Tezliklə
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