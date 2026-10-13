Азербайджанские банки в I полугодии списали 62 млн манатов неработающих кредитов

В первом полугодии текущего года объем списанных банками Азербайджана неработающих кредитов составил 62 млн манатов.

Как передает Report, такие данные приводятся в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

В соответствии с документом, наибольшая часть списаний - 92% (57 млн манатов) - была связана с потребительским кредитным портфелем.

На долю бизнес-портфеля пришлось 8% от общего объема списаний, что составило 5 млн манатов.