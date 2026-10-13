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    Azərbaycan bankları I yarımildə 62 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:41
    Azərbaycan bankları I yarımildə 62 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın bank sektorunda 62 milyon manat qeyri-işlək kreditin silinməsi baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, silinmələrin 92 %-i (57 milyon manat) istehlak portfeli üzrə, 8 %-i (5 milyon manat) isə biznes portfeli üzrə olub.

    Qeyri-işlək kreditlər Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Азербайджанские банки в I полугодии списали 62 млн манатов неработающих кредитов
    MiniBoss
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