Azərbaycan bankları I yarımildə 62 milyon manat qeyri-işlək krediti silib
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 17:41
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Bu ilin I yarısında Azərbaycanın bank sektorunda 62 milyon manat qeyri-işlək kreditin silinməsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, silinmələrin 92 %-i (57 milyon manat) istehlak portfeli üzrə, 8 %-i (5 milyon manat) isə biznes portfeli üzrə olub.
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