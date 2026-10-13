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    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана

    Экономика
    • 13 октября, 2026
    • 17:58
    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана

    На заседании под руководством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены вопросы развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе модернизация инфраструктуры, перспективы дальнейшего развития и текущие экономические вопросы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.

    Согласно информации, был заслушан доклад президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа. Также выступили члены Экономического совета и приглашенные лица. Затем председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метин Эйнуллаев доложил о текущей деятельности.

    По итогам заседания были даны поручения холдингу, SOCAR и причастным структурам.

    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана
    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана
    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана
    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана

    нефтегаз Ровшан Наджаф Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Фото
    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub
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    Ali Asadov chairs meeting on oil refining and petrochemical development
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