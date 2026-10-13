Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана
Экономика
- 13 октября, 2026
- 17:58
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На заседании под руководством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены вопросы развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе модернизация инфраструктуры, перспективы дальнейшего развития и текущие экономические вопросы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.
Согласно информации, был заслушан доклад президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа. Также выступили члены Экономического совета и приглашенные лица. Затем председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метин Эйнуллаев доложил о текущей деятельности.
По итогам заседания были даны поручения холдингу, SOCAR и причастным структурам.
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