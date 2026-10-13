Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана

На заседании под руководством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены вопросы развития нефтегазовой и нефтехимической промышленности в Азербайджане, в том числе модернизация инфраструктуры, перспективы дальнейшего развития и текущие экономические вопросы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно информации, был заслушан доклад президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа. Также выступили члены Экономического совета и приглашенные лица. Затем председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Метин Эйнуллаев доложил о текущей деятельности.

По итогам заседания были даны поручения холдингу, SOCAR и причастным структурам.