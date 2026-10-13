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    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:43
    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub

    Bu gün Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı, o cümlədən, neft emalı və neft-kimya infrastrukturunun modernləşdirilməsi və gələcək inkişaf perspektivləri və cari iqtisadi məsələlər ətraflı müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəfin geniş məruzəsi dinlənilib. Təqdim olunan məsələyə dair İqtisadi Şuranın üzvləri və iclasa dəvət olunanlar çıxış ediblər və təkliflərini bildiriblər. Sonra cari məsələlər ilə bağlı Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin İdarə Heyətinin sədri Mətin Eynullayev çıxış edib.

    İclasın yekununda qərarlar qəbul olunaraq Holdinqə, SOCAR-a və aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub
    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub
    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub
    Azərbaycanda neft-qaz və neft-kimya sənayesinin inkişafı müzakirə olunub

    Əli Əsədov Rövşən Nəcəf Mətin Eynullayev Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
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    Обсуждено развитие нефтегазовой и нефтехимической промышленности Азербайджана
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    Ali Asadov chairs meeting on oil refining and petrochemical development
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