Общий объем реструктурированных кредитов в Азербайджане с начала года вырос на 3,3%
Финансы
- 13 октября, 2026
- 17:52
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Общий объем реструктурированных кредитов в Азербайджане в первом полугодии 2026 года увеличился примерно на 3,3% или на 32 млн манатов, достигнув 990 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Центрального банка Азербайджана о финансовой стабильности.
Согласно документу, рост в основном пришелся на потребительский кредитный портфель (41 млн манатов). При этом объем реструктурированных ипотечных кредитов сократился на 13 млн манатов, а в бизнес-портфеле существенных изменений не произошло.
В итоге доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле по сравнению с концом 2025 года снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 3,1%.
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
Фото
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
Фото
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы