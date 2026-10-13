Общий объем реструктурированных кредитов в Азербайджане с начала года вырос на 3,3%

Общий объем реструктурированных кредитов в Азербайджане в первом полугодии 2026 года увеличился примерно на 3,3% или на 32 млн манатов, достигнув 990 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Центрального банка Азербайджана о финансовой стабильности.

Согласно документу, рост в основном пришелся на потребительский кредитный портфель (41 млн манатов). При этом объем реструктурированных ипотечных кредитов сократился на 13 млн манатов, а в бизнес-портфеле существенных изменений не произошло.

В итоге доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле по сравнению с концом 2025 года снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 3,1%.