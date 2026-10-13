Авиакомпания Qantas отменила рейс Рим-Перт из-за обнаруженных в самолете клопов
- 13 октября, 2026
- 18:09
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Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена оставить самолет на земле в Риме после того, как на борту воздушного лайнера были обнаружены постельные клопы.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.
Клопы были обнаружены в передней части салона эконом-класса самолета Boeing 787 Dreamliner во время полета из Перта в Рим.
Самолет пришлось вывести из эксплуатации для дезинфекции после прибытия в столицу Италии, что привело к отмене рейса Qantas из Рима в Перт 10 октября.
Представитель Qantas заявил, что рейс был отменен, чтобы инженеры и технические бригады могли провести тщательную уборку самолета после "обнаружения проблемы на небольшом количестве сидений в салоне эконом-класса". Пассажирам, которых это коснулось, было предоставлено жилье и перебронированы билеты на альтернативные рейсы в течение 48 часов после первоначального времени вылета.