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    Авиакомпания Qantas отменила рейс Рим-Перт из-за обнаруженных в самолете клопов

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 18:09
    Авиакомпания Qantas отменила рейс Рим-Перт из-за обнаруженных в самолете клопов

    Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена оставить самолет на земле в Риме после того, как на борту воздушного лайнера были обнаружены постельные клопы.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

    Клопы были обнаружены в передней части салона эконом-класса самолета Boeing 787 Dreamliner во время полета из Перта в Рим.

    Самолет пришлось вывести из эксплуатации для дезинфекции после прибытия в столицу Италии, что привело к отмене рейса Qantas из Рима в Перт 10 октября.

    Представитель Qantas заявил, что рейс был отменен, чтобы инженеры и технические бригады могли провести тщательную уборку самолета после "обнаружения проблемы на небольшом количестве сидений в салоне эконом-класса". Пассажирам, которых это коснулось, было предоставлено жилье и перебронированы билеты на альтернативные рейсы в течение 48 часов после первоначального времени вылета.

    Qantas Италия Австралия
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