Авиакомпания Qantas отменила рейс Рим-Перт из-за обнаруженных в самолете клопов

Австралийская авиакомпания Qantas была вынуждена оставить самолет на земле в Риме после того, как на борту воздушного лайнера были обнаружены постельные клопы.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Guardian.

Клопы были обнаружены в передней части салона эконом-класса самолета Boeing 787 Dreamliner во время полета из Перта в Рим.

Самолет пришлось вывести из эксплуатации для дезинфекции после прибытия в столицу Италии, что привело к отмене рейса Qantas из Рима в Перт 10 октября.

Представитель Qantas заявил, что рейс был отменен, чтобы инженеры и технические бригады могли провести тщательную уборку самолета после "обнаружения проблемы на небольшом количестве сидений в салоне эконом-класса". Пассажирам, которых это коснулось, было предоставлено жилье и перебронированы билеты на альтернативные рейсы в течение 48 часов после первоначального времени вылета.