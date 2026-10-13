Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Стоимость инвестпортфеля страховщиков в Азербайджане превысила 1 млрд манатов

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 18:03
    Стоимость инвестпортфеля страховщиков в Азербайджане превысила 1 млрд манатов

    Стоимость инвестиционного портфеля страховых компаний Азербайджана на 1 июля этого года составила 1 млрд 1,6 млн манатов, что на 9,7% или 140 млн манатов больше по сравнению с концом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

    Согласно документу, сокращение новых эмиссий государственных ценных бумаг Министерства финансов привело к росту банковских депозитов страховщиков.

    В целом инвестиционный портфель составляет 76% активов компаний по страхованию жизни и 64% активов компаний по общему страхованию.

    Инвестиционные активы страховых компаний в основном состоят из государственных и корпоративных ценных бумаг и банковских депозитов.

    Банковский сектор Азербайджана
    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 1 milyard manatı keçib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей