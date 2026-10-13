Стоимость инвестпортфеля страховщиков в Азербайджане превысила 1 млрд манатов

Стоимость инвестиционного портфеля страховых компаний Азербайджана на 1 июля этого года составила 1 млрд 1,6 млн манатов, что на 9,7% или 140 млн манатов больше по сравнению с концом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, сокращение новых эмиссий государственных ценных бумаг Министерства финансов привело к росту банковских депозитов страховщиков.

В целом инвестиционный портфель составляет 76% активов компаний по страхованию жизни и 64% активов компаний по общему страхованию.

Инвестиционные активы страховых компаний в основном состоят из государственных и корпоративных ценных бумаг и банковских депозитов.