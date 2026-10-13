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    Рынок перестрахования в Азербайджане вырос на 23%

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 17:56
    Рынок перестрахования в Азербайджане вырос на 23%

    Объем страховых премий, переданных на перестрахование в Азербайджане, в первом полугодии 2026 года увеличился примерно на 23% или на 14 млн манатов в годовом сравнении, достигнув 74 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом отчете Центрального банка Азербайджана о финансовой стабильности.

    Согласно документу, доля переданных на перестрахование страховых премий в общем объеме страховых премий составила 8,6%. Из них на страхование жизни пришлось 4,9% переданных на перестрахование премий (3,6 млн манатов), а на страхование - 95,1% (70,7 млн манатов).

    При этом объем премий, переданных на перестрахование в сегменте страхования жизни, составил 0,7% от общего объема собранных премий по страхованию жизни. В сегменте non-life страхования этот показатель достиг 20%.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Перестрахование
    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 23 % böyüyüb
    44 - Tezliklə
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