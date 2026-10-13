Рынок перестрахования в Азербайджане вырос на 23%

Объем страховых премий, переданных на перестрахование в Азербайджане, в первом полугодии 2026 года увеличился примерно на 23% или на 14 млн манатов в годовом сравнении, достигнув 74 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом отчете Центрального банка Азербайджана о финансовой стабильности.

Согласно документу, доля переданных на перестрахование страховых премий в общем объеме страховых премий составила 8,6%. Из них на страхование жизни пришлось 4,9% переданных на перестрахование премий (3,6 млн манатов), а на страхование - 95,1% (70,7 млн манатов).

При этом объем премий, переданных на перестрахование в сегменте страхования жизни, составил 0,7% от общего объема собранных премий по страхованию жизни. В сегменте non-life страхования этот показатель достиг 20%.