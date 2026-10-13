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    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 23 % böyüyüb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 17:49
    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 23 % böyüyüb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanda təkrarsığortaya ötürülən sığorta haqları ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 23 % və yaxud 14 milyon manat artaraq 74 milyon manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, ötürülən təkrarsığorta haqlarının sığorta haqlarında payı 8,6 % təşkil edib. Ötürülən təkrarsığorta haqlarının 4,9 %-i (3,6 milyon manat) həyat sığorta sinifləri, 95,1 %-i isə (70,7 milyon manat) qeyri-həyat sığorta siniflərinin payına düşür. Həyat sığorta sahəsi üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları həyat sığorta sahəsi üzrə yığılmış sığorta haqlarının 0,7 %-i, qeyri-həyat sığorta sahəsi üzrə ötürülən təkrarsığorta haqları isə qeyri-həyat sığorta sahəsi üzrə yığılmış sığorta haqlarının 20 %-i təşkil edib.

    Təkrarsığorta haqları Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Рынок перестрахования в Азербайджане вырос на 23%
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