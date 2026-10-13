На заседании ММ 16 октября парламентарии рассмотрят 12 вопросов - ОБНОВЛЕНО

Депутаты Милли Меджлиса на пленарном заседании осенней сессии 16 октября рассмотрят 12 вопросов.

Как сообщает Report, в повестку заседания, в частности, включены проект закона Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса государственной службы Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (третье чтение), проект закона о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О Центральном банке Азербайджанской Республики" (первое чтение), проект закона о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О банках" и "О рынке ценных бумаг" (первое чтение) и другие.

13:50

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса запланировано на 16 октября.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель ММ Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего заседания парламента.

Дополнительная информация о повестке дня пленарного заседания будет предоставлена позже.