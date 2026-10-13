ЦБА: Долговая нагрузка населения продолжает расти

Соотношение долговой нагрузки населения Азербайджана к его располагаемым доходам на 1 июля 2026 года составило 18,7%, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с 1 июля 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

"Динамика долговой нагрузки населения находится в центре внимания. Несмотря на положительную динамику роста располагаемых доходов населения, наблюдается рост доли долговой нагрузки в располагаемом доходе", - отмечается в документе.