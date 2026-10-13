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    ЦБА: Долговая нагрузка населения продолжает расти

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 18:01
    ЦБА: Долговая нагрузка населения продолжает расти

    Соотношение долговой нагрузки населения Азербайджана к его располагаемым доходам на 1 июля 2026 года составило 18,7%, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с 1 июля 2025 года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

    "Динамика долговой нагрузки населения находится в центре внимания. Несмотря на положительную динамику роста располагаемых доходов населения, наблюдается рост доли долговой нагрузки в располагаемом доходе", - отмечается в документе.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Финансовая отчетность
    AMB: Əhalinin borc yükü artmaqda davam edir
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