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    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана приблизился к 1 млрд манатов

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 17:54
    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана приблизился к 1 млрд манатов

    Портфель неработающих кредитов (НРК) банковского сектора Азербайджана на 1 июля текущего года составил 954 млн манатов, что на 25%, или на 191 млн манатов больше по сравнению с 1 июля прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

    Согласно документу, в неработающих портфелях по бизнес-, потребительским и ипотечным кредитам произошел рост соответственно на 128 млн манатов, 58 млн манатов и 5 млн манатов. В результате доля неработающего портфеля в совокупном кредитном портфеле (коэффициент НРК) за полугодие увеличилась на 0,5 процентного пункта и составила 3%. Проведенный анализ показывает, что рост неработающего портфеля обусловлен индивидуальными клиентами и не носит характера системного риска.

    Для полного покрытия возможных кредитных рисков в банковском секторе существует адекватный объем резервирования. Сумма целевых резервов, созданных для покрытия возможных убытков по кредитам в банковском секторе, составляет 1,93 млрд манатов, что почти в 2 раза превышает объем неработающего портфеля.

    В частности, целевые резервы, созданные по потребительским кредитам, составили 1,37 млрд манатов, что примерно в 3,8 раза превышает сумму НРК по потребительским кредитам. Указанные факты дают основание утверждать, что уровень резервирования банковского сектора позволяет абсорбировать потенциальные риски.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan banklarında qeyri-işlək kreditlərin məbləği 1 milyard manata yaxınlaşıb
    MiniBoss
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