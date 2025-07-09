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Суд Мадрида приговорил Анчелотти к одному году тюрьмы за неуплату налогов

Суд Мадрида приговорил Анчелотти к одному году тюрьмы за неуплату налогов Бывший тренер испанского "Реал" итальянец Карло Анчелотти приговорен к одному году тюремного заключения за неуплату налогов.
Футбол
9 июля 2025 г. 18:32
Суд Мадрида приговорил Анчелотти к одному году тюрьмы за неуплату налогов

Бывший тренер испанского "Реал" итальянец Карло Анчелотти приговорен к одному году тюремного заключения за неуплату налогов.

Как сообщает Report, соответствующее решение вынес Высший суд Мадрида.

Согласно законам Испании, чаще всего приговоры до двух лет лишения свободы являются условными.

"Суд приговаривает Анчелотти к одному году тюремного заключения за совершение преступления в отношении налогового периода 2014 года и оправдывает его в отношении налогового периода 2015 года", - говорится в заявлении.

Отметим, что судебный процесс над Анчелотти длился с 2 апреля. По информации портала Relevo, обвинение считало, что Анчелотти в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в "Реале", но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила €1,062 млн.

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