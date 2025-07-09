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Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены ESSMA

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены ESSMA Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены Европейской ассоциации стадионов и управления безопасностью (ESSMA).
Футбол
9 июля 2025 г. 18:50
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены ESSMA

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова официально принят в члены Европейской ассоциации стадионов и управления безопасностью (ESSMA).

Как передает Report, об этом сообщается на странице ассоциации в соцсети.

Отмечается, что членство будет полезным с точки зрения присоединения стадиона к международному обмену опытом, повышения уровня безопасности, управления и пр.

В публикации отмечается, что стадион вместимостью 31 200 зрителей, на котором проводит домашние матчи национальная сборная Азербайджана по футболу и клуб "Карабах", является первой ареной в мире, названной в честь футбольного арбитра.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu ESSMA-ya rəsmi olaraq üzv qəbul edilib

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