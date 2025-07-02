Президент COP29: Выход США из Парижского соглашения не остановит мировое климатическое движение

Президент COP29: Выход США из Парижского соглашения не остановит мировое климатическое движение

Геополитическая ситуация и выход США из Парижского соглашения не остановит мировое климатическое движение.

Об этом заявил Мухтар Бабаев, президент COP29, в интервью изданию The Astana Times, сообщает Report.

“Мир уже сталкивался с этим в 2016–2017 годах. Мы уважаем решения всех стран. Сегодня за столом переговоров 196 государств. США - важный игрок, крупный эмитент и финансовый донор климатических проектов. Но мир - это не только одна страна”, -подчеркнул Бабаев.

По его словам, многие государства, в том числе Великобритания, Китай, Австралия и страны Европы, продолжают укреплять свое климатическое лидерство. Приоритетом должно оставаться сохранение импульса и углубление доверия между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

"Нам нужна солидарность по этим вопросам. (...) Мы надеемся, что климатическая повестка будет развиваться, ведь изменение климата уже происходит - экстремальные температуры, осадки, таяние ледников, опустынивание”, - добавил он.

Говоря о странах-производителях энергии, Бабаев отметил, что для таких стран, как Азербайджан и Казахстан, переходный период открывает новые возможности. "В Казахстане уже реализуются проекты по альтернативной энергетике и ее экспорту. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали на COP29 соглашение о транзите “зеленой” энергии из Центральной Азии на мировой рынок через Азербайджан. Это большой энергетический коридор с востока на запад”, — сказал он.

В региональном разрезе Бабаев обратил внимание на проблему обмеления Каспийского моря — крупнейшего в мире внутреннего водоема. "Нужно думать, как защитить Каспий от рисков. Одна из главных угроз — снижение уровня воды, вызванное изменением климата, уменьшением речных притоков и усилением испарения. Это несет риски для сельского хозяйства, инфраструктуры, биоразнообразия и логистики в регионе", — пояснил он.

По словам Бабаева, важной площадкой для согласования мер станет предстоящий седьмой Каспийский саммит, который пройдет в сентябре в Тегеране.