Мухтар Бабаев: Попытки лишить денег борьбу с климатическим кризисом - недальновидное решение

Мухтар Бабаев: Попытки лишить денег борьбу с климатическим кризисом - недальновидное решение

Президент COP29 Мухтар Бабаев назвал "недальновидным решением" попытки "лишить денег" борьбу с климатическим кризисом.

Как передает Report, об этом Мухтар Бабаев, представитель президента Азербайджана по вопросам климата, заявил в интервью EFE на полях 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по климату - SB62 в Бонне.

"Лишить денег климатическую борьбу - это недальновидное решение, поскольку каждый потраченный доллар является инвестицией в наше общее будущее"- заявил Бабаев.

По его словам, Азербайджан будет консультироваться с правительствами и гражданским обществом по "дорожной карте от Баку до Белена", чтобы достичь климатической финансовой цели в $1,3 трлн".

Он также отметил, что Азербайджан, как председатель COP29, будет представлен на 4-й международной конференции ООН по финансированию развития (FFD4), которая пройдет в испанской Севилье с 30 июня по 3 июля. Данная конференция, как отметил Бабаев, приходится на "критический момент".

Мухтар Бабаев напомнил, что на бакинской конференции COP29 в ноябре прошлого года было принято историческое решение о ежегодном климатическом финансировании в $300 млрд для помощи развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями.

"Но вместо того, чтобы усилить свой вклад, доноры начали отступать от своих обязательств уже в 2025 году. По всему миру было зарегистрировано сокращение климатического бюджета. Азербайджан примет участие в конференции в Севилье, чтобы бороться за климатическое финансирование и чтобы страны отчитывались за обещания, которые они дали", - сказал Бабаев.

Представитель президента Азербайджана также напомнил, что по итогам COP29 в Баку по инициативе азербайджанской стороны были приняты "Обязательства по глобальному хранению энергии и сетям". Целью является повышение глобального потенциала хранения энергии в шесть раз по сравнению с 2022 годом – до 1 500 ГВт к 2030 году.

"Также были запущены новые обязательства по водороду и зонам зеленой энергии. Все эти меры помогут создать новую энергетическую систему, которая будет готова к массовому внедрению возобновляемой энергии. Именно так повестка дня для действий поможет справедливому, равноправному и упорядоченному переходу от ископаемого топлива к чистой энергии", - сказал президент COP29.

Гюльнар Махмудова