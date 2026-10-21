Ильхам Алиев и президент Северной Македонии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

21 октября президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова позвонила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в мире в сфере энергетики, существующих вызовах и путях их решения.

В ходе беседы с чувством удовлетворения упоминался официальный визит президента Северной Македонии в Азербайджан, было отмечено, что он внес вклад в укрепление дружественных отношений и взаимопонимания между нашими странами.

Главы государств договорились о продолжении и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией в энергетической сфере.