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    Ильхам Алиев и президент Северной Македонии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 14:08
    Ильхам Алиев и президент Северной Македонии обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    21 октября президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова позвонила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в мире в сфере энергетики, существующих вызовах и путях их решения.

    В ходе беседы с чувством удовлетворения упоминался официальный визит президента Северной Македонии в Азербайджан, было отмечено, что он внес вклад в укрепление дружественных отношений и взаимопонимания между нашими странами.

    Главы государств договорились о продолжении и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией в энергетической сфере.

    Ильхам Алиев Гордана Силяновска-Давкова Энергетическое сотрудничество Северная Македония
    Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edib
    Presidents of Azerbaijan and North Macedonia discuss challenges facing global energy sector
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