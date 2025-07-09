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В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников

В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников и форма паспорта недвижимых памятников.
Внутренняя политика
9 июля 2025 г. 17:48
В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников

В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников и форма их паспорта.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Паспортизацию недвижимых памятников осуществляет Министерство культуры, на территории подведомственных государственных заповедников - Государственное агентство по туризму, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" - Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а в отношении недвижимых памятников, расположенных на территории города Шуша, - Управление государственного заповедника города Шуша.

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