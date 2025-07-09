В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников

В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников и форма паспорта недвижимых памятников.

В Азербайджане утверждены правила паспортизации недвижимых памятников и форма их паспорта.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Паспортизацию недвижимых памятников осуществляет Министерство культуры, на территории подведомственных государственных заповедников - Государственное агентство по туризму, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Государственного историко-этнографического заповедника "Гала" - Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а в отношении недвижимых памятников, расположенных на территории города Шуша, - Управление государственного заповедника города Шуша.