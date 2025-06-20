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Представитель президента COP29 в Бонне рассказал о мерах реагирования на изменение климата

Представитель президента COP29 в Бонне рассказал о мерах реагирования на изменение климата Представитель президента COP29 Эльчин Аллахвердиев выступил в Бонне на мероприятии, проведённом в рамках SB62, под названием "Научная оценка совместных выгод климатической политики и действий".
COP29
20 июня 2025 г. 23:31
Представитель президента COP29 в Бонне рассказал о мерах реагирования на изменение климата

Представитель президента COP29 Эльчин Аллахвердиев выступил в Бонне на мероприятии, проведённом в рамках SB62, под названием "Научная оценка совместных выгод климатической политики и действий".

Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице COP29 в соцсети X.

Он подчеркнул важность не только минимизации негативных последствий ответных мер на изменение климата, но и максимального увеличения их положительных сопутствующих выгод.

Эльчин Аллахвердиев также отметил необходимость опираться на мероприятия, указанные в Плане работы Форума по воздействию ответных мер и Экспертного комитета из Катовице на 2026–2030 годы, согласованного в рамках COP29, который пройдет в Баку.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Prezidentinin nümayəndəsi Bonnda iqlim dəyişikliyinə cavab tədbirlərindən danışıb

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