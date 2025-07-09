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Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе

Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.
Другие страны
9 июля 2025 г. 17:54
Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить", - сказал он.

В понедельник источники телеканала Al Arabiya сообщили, что консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. Отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.

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