Нетаньяху: Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить", - сказал он.

В понедельник источники телеканала Al Arabiya сообщили, что консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. Отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах.