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Минфин США вводит санкции против "теневого банкинга" Ирана

Минфин США вводит санкции против "теневого банкинга" Ирана Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список 22 организации, за их роль в содействии продаже иранской нефти в пользу Корпуса стражей исламской революции.
Другие страны
9 июля 2025 г. 19:06
Минфин США вводит санкции против теневого банкинга Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список 22 организации за их роль в содействии продаже иранской нефти в пользу Корпуса стражей исламской революции.

Как передает Report, это следует из заявления на сайте Минфина США.

Согласно информации, в список вошли организации, базирующиеся в Гонконге, ОАЭ и Турции.

Ведомство утверждает, что КСИР в первую очередь использует подставные компании за пределами Ирана, которые используют офшорные счета для перевода сотен миллионов долларов прибыли от продажи иранской нефти, чтобы обойти санкции и направить их на военную деятельность.

"Иран активно использует свою теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ по созданию ядерного и баллистического оружия. (...) Министерство финансов по-прежнему сосредоточено на разрушении этой теневой инфраструктуры", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranın “kölgə bankçılığına” qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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