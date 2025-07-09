Минфин США вводит санкции против "теневого банкинга" Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список 22 организации, за их роль в содействии продаже иранской нефти в пользу Корпуса стражей исламской революции.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список 22 организации за их роль в содействии продаже иранской нефти в пользу Корпуса стражей исламской революции.

Как передает Report, это следует из заявления на сайте Минфина США.

Согласно информации, в список вошли организации, базирующиеся в Гонконге, ОАЭ и Турции.

Ведомство утверждает, что КСИР в первую очередь использует подставные компании за пределами Ирана, которые используют офшорные счета для перевода сотен миллионов долларов прибыли от продажи иранской нефти, чтобы обойти санкции и направить их на военную деятельность.

"Иран активно использует свою теневую банковскую систему для финансирования своих дестабилизирующих программ по созданию ядерного и баллистического оружия. (...) Министерство финансов по-прежнему сосредоточено на разрушении этой теневой инфраструктуры", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.