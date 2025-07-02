Мухтар Бабаев обсудил с ВБ разработку дорожной карты "от Баку до Белена"
Мухтар Бабаев обсудил с ВБ разработку дорожной карты "от Баку до Белена"Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил со старшим управляющим директором по вопросам политики развития и партнерств Всемирного банка Акселем ван Троценбургом участие многосторонних банков развития (MDB) в борьбе с последствиями изменения климата.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил со старшим управляющим директором по вопросам политики развития и партнерств Всемирного банка Акселем ван Троценбургом участие многосторонних банков развития (MDB) в борьбе с последствиями изменения климата.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Встреча стала ценной возможностью для обсуждения того, каким образом MDB могут наиболее эффективно внести свой вклад в разработку дорожной карты "от Баку до Белена" на сумму в $1,3 трлн", - говорится в сообщении.
The COP29 Presidency held a constructive meeting with @AxelVT_WB, Senior Managing Director for Development Policy and Partnerships @WorldBank. The meeting was a valuable chance to discuss how MDBs can most effectively input into the development of the Baku to Belém Roadmap to… pic.twitter.com/Qc0bkoRV7y