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Мухтар Бабаев обсудил с ВБ разработку дорожной карты "от Баку до Белена"

Мухтар Бабаев обсудил с ВБ разработку дорожной карты "от Баку до Белена" Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил со старшим управляющим директором по вопросам политики развития и партнерств Всемирного банка Акселем ван Троценбургом участие многосторонних банков развития (MDB) в борьбе с последствиями изменения климата.
COP29
2 июля 2025 г. 17:50
Мухтар Бабаев обсудил с ВБ разработку дорожной карты от Баку до Белена

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил со старшим управляющим директором по вопросам политики развития и партнерств Всемирного банка Акселем ван Троценбургом участие многосторонних банков развития (MDB) в борьбе с последствиями изменения климата.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Встреча стала ценной возможностью для обсуждения того, каким образом MDB могут наиболее эффективно внести свой вклад в разработку дорожной карты "от Баку до Белена" на сумму в $1,3 трлн", - говорится в сообщении.

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