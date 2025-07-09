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Кямаледдин Гейдаров встретился с участниками 58-й сессии Исполнительного совета МОГО

Кямаледдин Гейдаров встретился с участниками 58-й сессии Исполнительного совета МОГО 17:26 Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с руководителями соответствующих структур ряда стран, участвующих в 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку.
Внешняя политика
9 июля 2025 г. 17:59
Кямаледдин Гейдаров встретился с участниками 58-й сессии Исполнительного совета МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров встретился с руководителями соответствующих структур ряда стран, участвующих в 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что министр встретился с генеральным директором Главного управления гражданской обороны Египта Назимом Фаруком Абдулхамидом Мухаммадом Абдулкаримом, председателем Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Раджабали Рахмонали, генеральным директором Департамента гражданской обороны Катара Хамад Отман Аль Дехайми и министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским.

К.Гейдаров напомнил, что Азербайджан всегда был заинтересован в укреплении сотрудничества с зарубежными партнерами в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Министр рассказал об успешной работе в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Гости выразили благодарность за гостеприимство и отметили высокий уровень организации 58-й сессии Исполнительного совета МОГО в Баку.

На встречах также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov BMMT-nin İcraiyyə Şurasının 58-ci sessiyasının iştirakçıları ilə görüşüb

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