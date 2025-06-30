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Антониу Кошта: "Севильское обязательство" поможет создать новые каналы климатического финансирования

Антониу Кошта: "Севильское обязательство" поможет создать новые каналы климатического финансирования Антониу Кошта: "Севильское обязательство" поможет создать новые каналы климатического финансирования
COP29
30 июня 2025 г. 15:02
Антониу Кошта: Севильское обязательство поможет создать новые каналы климатического финансирования

Европейский Союз намерен продолжать работу по созданию более справедливой и инклюзивной международной финансовой архитектуры, чтобы приблизить мир к достижению целей устойчивого развития.

Как передает Report, об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на открытии 4-ой Международной конференции по финансированию развития в испанской Севилье.

"Мы сможем прийти к миру без войн только если станем на путь устойчивого развития", — подчеркнул Кошта.

Он напомнил, что с момента принятия программы ЦУР (Цели устойчивого развития ООН) прошло десять лет, однако по-прежнему не удалось достичь нужного уровня финансирования.

По словам Кошты, в 2023 году Европейский Союз выделил на официальную помощь развитию (ОПР) 95 млрд евро — это 42% от общемирового объема и значительно больше, чем объем реструктурированного долга стран Парижского клуба.

"Евросоюз будет прилагать усилия, чтобы климатическое финансирование стало более репрезентативным и справедливым. Мы привержены мобилизации новых источников финансирования, это приоритет", - сказал председатель Евросовета.

Кошта также отметил, что по итогам конференции страны намерены принять "Севильское обязательство", что поможет создать новые каналы для финансирования климатических.

"Севильское обязательство" станет основой для таких преобразований в ближайшие годы и позволит странам лучше обслуживать свои долги и бороться с глобальным неравенством, бедностью и изменением климата. Только действуя сообща, мы сможем построить прочный мир", — подчеркнул Антониу Кошта.

Гюльнар Махмудова

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