Саймон Стил призвал к глобальному сотрудничеству перед лицом климатического кризиса

Саймон Стил призвал к глобальному сотрудничеству перед лицом климатического кризиса

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил выразил признательность Азербайджану, как председателю COP29, за поддержку в подготовке к следующей 30-й климатической конференции ООН.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом Стил заявил на заключительной сессии июньской климатической недели в Бонне. Сессия завершилась рано утром 27 июня принятием заключительных документов.

"Я вновь выражаю признательность председательству COP29 за поддержку и с нетерпением жду продолжения его напряженной работы с будущим председательством COP30", - заявил Стил.

По словам исполнительного секретаря, сделать процесс достижения климатических целей более эффективным и быстрым – единственный способ для человечества предотвратить глобальный экономический крах, вызванный климатическими изменениями.

"У нас нет варианта Б, так как нет планеты Б. И уже на COP30 в бразильском Белеме станет ясно, насколько страны ускоряют реализацию своих национальных обязательств по борьбе с изменением климата и сохранению цели глобального потепления в 1,5 градуса", - сказал он.