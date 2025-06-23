О нас

Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату

Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату.
COP29
23 июня 2025 г. 12:53
Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату

Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату.

Как передает Report со ссылкой на страницу COP29 в соцсети Х, делегация уже прибыла в Лондон. В повестке председательства – взаимодействие с правительствами и гражданским обществом в рамках продолжающихся усилий по борьбе с изменением климата.

Председательство COP29 подтвердило, что продолжит диалог с государственными и негосударственными субъектами в рамках реализации "дорожной карты Баку–Белен", одной из ключевых инициатив Азербайджана в преддверии саммита.

Согласно этой стратегии, стороны стремятся увеличить объем глобального климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов в год к 2030 году.

Напомним, Лондонская климатическая неделя проходит с 23 по 27 июня в столице Великобритании.

Гюльнар Махмудова

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке COP29 Presidency participates in London Climate Action Week
Версия на азербайджанском языке COP29 Sədrliyi London İqlim Fəaliyyəti Həftəsində iştirak edir

Экслюзивные новости

Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi