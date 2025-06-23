Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату

Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату.

Председательство COP29 принимает участие в Лондонской неделе по климату.

Как передает Report со ссылкой на страницу COP29 в соцсети Х, делегация уже прибыла в Лондон. В повестке председательства – взаимодействие с правительствами и гражданским обществом в рамках продолжающихся усилий по борьбе с изменением климата.

Председательство COP29 подтвердило, что продолжит диалог с государственными и негосударственными субъектами в рамках реализации "дорожной карты Баку–Белен", одной из ключевых инициатив Азербайджана в преддверии саммита.

Согласно этой стратегии, стороны стремятся увеличить объем глобального климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов в год к 2030 году.

Напомним, Лондонская климатическая неделя проходит с 23 по 27 июня в столице Великобритании.

Гюльнар Махмудова