Как село Аравса, основанное выходцами из Нахчывана, было передано Армении? — "Места памяти Западного Азербайджана"

В рамках проекта "Места памяти Западного Азербайджана" опубликовано исследование об азербайджанском селе Аравса (ныне Аревис) на территории современной Армении, основанном выходцами из Нахчывана.

Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована на портале Perished Civilization ("Исчезнувшая цивилизация").

В исследовании отмечается, что в царский период село упоминалось под названиями Аравса и Шагарджик, а в советское время - Аравус и Аревис.

Село расположено в Зангезуре, на территории исторического проживания предков азербайджанцев, западная часть которой была передана Армении большевиками.

Согласно исследованию, название Аравса встречается в источниках Российской империи и сохранялось до советского периода. Топоним происходит от этнонима "Арафсали" - одной из ветвей тюркского племени Кенгерли, представители которого проживают в том числе на территории нынешней Нахчыванской Автономной Республики.

В июле 1968 года в рамках проводившейся в Армении политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия село было переименовано в Аревис.

С 1995 года село входит в состав Сюникской области Армении.

С середины XVIII века до российского завоевания территория села входила в состав Карабахского ханства.

В начале XIX века Карабахское ханство перешло под контроль Российской империи. В царский период село относилось к Зангезурскому уезду Елизаветпольской губернии.

Согласно документу "Описание Карабахской провинции", составленному в 1823 году по распоряжению главнокомандующего на Кавказе генерала А. П. Ермолова, в селе проживали предки азербайджанцев, в частности семья Бек Али Умбата из Нахчывана.

Статистические сведения царского периода, приводимые в том числе в армянских источниках, свидетельствуют о том, что в разные годы до 1914 года население села полностью или преимущественно состояло из предков современных азербайджанцев.

В исследовании приводятся следующие исторические данные.

Согласно труду З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1831 году в селе проживали 19 человек, все они являлись предками современных азербайджанцев.

По данным "Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года", в 1886 году население села составляло 148 человек, все они были предками азербайджанцев.

В труде З. Коркотяна также указывается, что в 1897 году в селе проживали 123 человека, все они являлись предками современных азербайджанцев.

Согласно "Сборнику сведений о Елизаветпольской губернии", в 1900 году численность населения составляла 123 человека, все они были предками азербайджанцев.

В "Кавказском календаре на 1909 год" отмечается, что в 1907 году в селе проживали 168 человек, преимущественно предки современных азербайджанцев.

Согласно "Памятной книжке Елизаветпольской губернии на 1910 год", в 1908 году население села составляло 173 человека, все они являлись предками азербайджанцев.

В "Кавказском календаре на 1912 год" сообщается, что в 1911 году в селе проживали 182 человека, преимущественно предки современных азербайджанцев.

Согласно приложению к "Памятной книжке Елизаветпольской губернии на 1914 год", в 1912 году численность населения достигла 288 человек, все они являлись предками азербайджанцев.

В "Кавказском календаре на 1915 год" указывается, что в 1914 году в селе проживали 300 человек, преимущественно предки современных азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило армянам Иреван (ныне Ереван) и некоторые прилегающие территории.

Таким образом, на землях исторического проживания предков современных азербайджанцев была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала выдвигать территориальные претензии к соседним государствам - Азербайджану, Грузии и Турции (тогда Османской империи).

В исследовании утверждается, что националистическая партия "Дашнакцутюн", находившаяся у власти в Армении в 1918–1920 годах, начала этнические чистки тюркского населения Елизаветпольской губернии, в том числе Зангезура. Аналогичные действия, согласно публикации, осуществлялись в Иреванской губернии и других регионах, в частности в Карабахе и Нахчыване.

Согласно архивным документам, уже в 1917 году село Аравса было разорено в результате межэтнических столкновений.

Как отмечается в воспоминаниях личного помощника армянского командира Андраника Озаняна, в сентябре 1918 года его отряды напали на село Аравса, в результате чего жители были вынуждены покинуть свои дома.

В публикации подчеркивается, что последствия этнических чисток можно проследить, сопоставив численность тюркского населения села в предыдущие годы с данными переписи Советской Армении 1922 года.

Согласно труду З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)", в 1922 году в селе проживал 151 человек, все они были азербайджанцами.

29 ноября 1920 года была провозглашена Советская Армения, хотя правительство партии "Дашнакцутюн" еще оставалось у власти в Ереване. На следующий день руководство Советского Азербайджана приняло решение о передаче Зангезура Советской Армении.

В результате бывший Зангезурский уезд был разделен: летом 1921 года его западная часть, где после этнических чисток преимущественно проживали армяне, вошла в состав Армянской ССР, а восточная осталась в составе Азербайджанской ССР.

С 1930 года село входило в состав Сисианского района.

Согласно армянским источникам, вплоть до конца 1980-х годов население села в разные периоды полностью или преимущественно состояло из азербайджанцев.

В труде З. Коркотяна "Население Советской Армении за последние сто лет (1831–1931)" отмечается, что в 1931 году в селе проживали 225 человек, все они были азербайджанцами.

Согласно работе А. П. Манвеляна и Г. М. Мартиросяна "Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831–1959 годы", в 1959 году население села составляло 478 человек, преимущественно азербайджанцев.

В "Словаре топонимов Армении и прилегающих областей" Т. Х. Акопяна, Ст. Т. Мелик-Бахшяна и О. Х. Барсегяна приводятся следующие сведения:

В 1970 году в селе проживал 551 человек, все они были азербайджанцами.

В 1979 году численность населения составляла 476 человек, все они также были азербайджанцами.

В конце 1980-х годов азербайджанцы были депортированы из Армянской ССР.

После изгнания азербайджанского населения на территории села поселились армяне.

В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении были проведены масштабные полевые исследования, охватившие в том числе труднодоступные горные районы. Их целью стало выявление и документирование памятников азербайджанского наследия.

В ходе этих работ в одном из сел был обнаружен памятник жертвам Второй мировой войны, на котором высечены имена азербайджанцев.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" - уникальный научно-исследовательский проект. Впервые в ходе полевых исследований на территории современной Армении были собраны и систематизированы сведения почти о 600 селах, в которых некогда проживали предки современных азербайджанцев.

В некоторых из этих населенных пунктов сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия - кладбища, пиры (священные места) и мечети.