Forbes: Илон Маск вновь утратил статус триллионера
- 13 октября, 2026
- 21:35
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Американский предприниматель Илон Маск вновь утратил статус триллионера после снижения стоимости акций SpaceX и Tesla. Его состояние сократилось до 977,2 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на Forbes, 13 октября капитал бизнесмена уменьшился на 28,6 млрд долларов, или примерно на 2,8%.
Основной причиной стало падение акций SpaceX более чем на 3% после открытия торгов. Бумаги Tesla также подешевели примерно на 0,5%.
Маск вернул себе статус триллионера всего четыре дня назад благодаря росту котировок обеих компаний.
Впервые его состояние превысило 1 трлн долларов после выхода SpaceX на биржу в июне 2026 года.
По оценке Forbes, предпринимателю принадлежат около 48,4% акций SpaceX и 11% Tesla.
Снижение стоимости акций SpaceX произошло на фоне распродажи бумаг производителей чипов для искусственного интеллекта.