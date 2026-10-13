Forbes: Илон Маск вновь утратил статус триллионера

Американский предприниматель Илон Маск вновь утратил статус триллионера после снижения стоимости акций SpaceX и Tesla. Его состояние сократилось до 977,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, 13 октября капитал бизнесмена уменьшился на 28,6 млрд долларов, или примерно на 2,8%.

Основной причиной стало падение акций SpaceX более чем на 3% после открытия торгов. Бумаги Tesla также подешевели примерно на 0,5%.

Маск вернул себе статус триллионера всего четыре дня назад благодаря росту котировок обеих компаний.

Впервые его состояние превысило 1 трлн долларов после выхода SpaceX на биржу в июне 2026 года.

По оценке Forbes, предпринимателю принадлежат около 48,4% акций SpaceX и 11% Tesla.

Снижение стоимости акций SpaceX произошло на фоне распродажи бумаг производителей чипов для искусственного интеллекта.