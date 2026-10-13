Иран заявил о достижении уровня развитых стран в ядерных технологиях

Иран достиг уровня развитых стран в области ядерных технологий.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Опираясь на собственные знания и потенциал отечественных специалистов, Иран достиг уровня развитых стран в области ядерной науки и технологий", - сказал он.

Эслами подчеркнул, что Иран способен самостоятельно разрабатывать, производить и обслуживать оборудование и системы, необходимые для промышленности страны.