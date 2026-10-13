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    Иран заявил о достижении уровня развитых стран в ядерных технологиях

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 22:10
    Иран заявил о достижении уровня развитых стран в ядерных технологиях

    Иран достиг уровня развитых стран в области ядерных технологий.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

    "Опираясь на собственные знания и потенциал отечественных специалистов, Иран достиг уровня развитых стран в области ядерной науки и технологий", - сказал он.

    Эслами подчеркнул, что Иран способен самостоятельно разрабатывать, производить и обслуживать оборудование и системы, необходимые для промышленности страны.

    Мохаммад Эслами Ядерные технологии Исламская Республика Иран
    Məhəmməd İslami: İran nüvə sahəsində inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədədir
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