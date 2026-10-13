Иран заявил о достижении уровня развитых стран в ядерных технологиях
В регионе
- 13 октября, 2026
- 22:10
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Иран достиг уровня развитых стран в области ядерных технологий.
Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Опираясь на собственные знания и потенциал отечественных специалистов, Иран достиг уровня развитых стран в области ядерной науки и технологий", - сказал он.
Эслами подчеркнул, что Иран способен самостоятельно разрабатывать, производить и обслуживать оборудование и системы, необходимые для промышленности страны.
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