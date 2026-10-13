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    Məhəmməd İslami: İran nüvə sahəsində inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədədir

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 21:23
    Məhəmməd İslami: İran nüvə sahəsində inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədədir

    İran nüvə texnologiyalarında inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədədir.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının (İAET) rəhbəri Məhəmməd İslami bildirib.

    "İran nüvə elmləri və texnologiyaları sahəsində yerli biliyə və daxili mütəxəssislərin gücünə arxalanaraq, inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədə bir mövqeyə nail olub", - o deyib.

    M.İslami vurğulayıb ki, İran ölkə sənayesinin ehtiyac duyduğu avadanlıq və sistemləri layihələndirməyə, istehsal etməyə və dəstəkləməyə qadirdir.

    Məhəmməd İslami İran Nüvə Proqramı İranın Atom Enerjisi Təşkilatı (İAET)
    Иран заявил о достижении уровня развитых стран в ядерных технологиях
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