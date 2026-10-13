Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

Посол Великобритании в Иране Хьюго Шортер вызван в Министерство иностранных дел (МИД) исламской республики.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, причиной стали обвинения в адрес Ирана в связи с инцидентом в районе авиабазы Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд (RAF Fairford).

"В ответ на безосновательные заявления высокопоставленных британских чиновников, возложивших на Иран ответственность за предполагаемый инцидент на военной базе Фэрфорд, посол Великобритании в Тегеране Хьюго Шортер был вызван в МИД. Ему был выражен решительный протест Исламской Республики в связи с безответственным подходом Лондона к Ирану", - говорится в сообщении.

Генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи отверг обвинения Лондона в адрес Тегерана.

Напомним, накануне МИД Ирана выступил с заявлением по этому поводу.

Кроме того, 12 октября посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави на встрече с государственным министром Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Стивеном Даути официально и категорически отверг какую-либо причастность своей страны к инциденту в районе авиабазы RAF Fairford.