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    Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 22:28
    Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

    Посол Великобритании в Иране Хьюго Шортер вызван в Министерство иностранных дел (МИД) исламской республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, причиной стали обвинения в адрес Ирана в связи с инцидентом в районе авиабазы Королевских ВВС Великобритании Фэрфорд (RAF Fairford).

    "В ответ на безосновательные заявления высокопоставленных британских чиновников, возложивших на Иран ответственность за предполагаемый инцидент на военной базе Фэрфорд, посол Великобритании в Тегеране Хьюго Шортер был вызван в МИД. Ему был выражен решительный протест Исламской Республики в связи с безответственным подходом Лондона к Ирану", - говорится в сообщении.

    Генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи отверг обвинения Лондона в адрес Тегерана.

    Напомним, накануне МИД Ирана выступил с заявлением по этому поводу.

    Кроме того, 12 октября посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави на встрече с государственным министром Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Стивеном Даути официально и категорически отверг какую-либо причастность своей страны к инциденту в районе авиабазы RAF Fairford.

    МИД Ирана Великобритания
    Böyük Britaniyanın səfiri İran XİN-ə çağırılıb
    UK ambassador summoned to Iranian Foreign Ministry over RAF Fairford claims
    MiniBoss
    MiniBoss

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