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    Лига чемпионов УЕФА: Назван лучший игрок матча "Сабах" – "Славия"

    Футбол
    • 13 октября, 2026
    • 23:23
    Лига чемпионов УЕФА: Назван лучший игрок матча Сабах – Славия

    Определен лучший футболист матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".

    Как сообщает Report, им признан нападающий азербайджанского клуба Джой-Лэнс Микелс.

    Форвард забил второй гол своей команды в этой встрече.

    Отметим, что "Сабах" одержал победу над соперником со счетом 2:0.

    Джой-Лэнс Микелс Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах ФК Славия
    "Sabah" - "Slaviya" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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