Лига чемпионов УЕФА: Назван лучший игрок матча "Сабах" – "Славия"
Футбол
- 13 октября, 2026
- 23:23
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Определен лучший футболист матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".
Как сообщает Report, им признан нападающий азербайджанского клуба Джой-Лэнс Микелс.
Форвард забил второй гол своей команды в этой встрече.
Отметим, что "Сабах" одержал победу над соперником со счетом 2:0.
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