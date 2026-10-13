Лига чемпионов УЕФА: Назван лучший игрок матча "Сабах" – "Славия"

Определен лучший футболист матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и чешской "Славией".

Как сообщает Report, им признан нападающий азербайджанского клуба Джой-Лэнс Микелс.

Форвард забил второй гол своей команды в этой встрече.

Отметим, что "Сабах" одержал победу над соперником со счетом 2:0.