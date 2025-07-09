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В Азербайджане еще 24 транспортных средства выставят на аукцион

В Азербайджане еще 24 транспортных средства выставят на аукцион 2 сентября Государственная служба по вопросам имущества проведет аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.
Бизнес
9 июля 2025 г. 17:59
В Азербайджане еще 24 транспортных средства выставят на аукцион

2 сентября Государственная служба по вопросам имущества проведет аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Аукцион состоится по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20. На аукцион будут выставлены 24 транспортных средства общей стоимостью 178 тыс. 700 манатов.

Заявки будут приниматься не позднее чем за 3 банковских дня до проведения аукциона. Лицам, желающим принять участие в аукционе, предоставляется возможность заранее ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 24 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

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