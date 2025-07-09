В Азербайджане еще 24 транспортных средства выставят на аукцион

2 сентября Государственная служба по вопросам имущества проведет аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

2 сентября Государственная служба по вопросам имущества проведет аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Аукцион состоится по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20. На аукцион будут выставлены 24 транспортных средства общей стоимостью 178 тыс. 700 манатов.

Заявки будут приниматься не позднее чем за 3 банковских дня до проведения аукциона. Лицам, желающим принять участие в аукционе, предоставляется возможность заранее ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом.