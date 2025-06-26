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Мухтар Бабаев: Более 65 стран поддержали Бакинскую декларацию по сокращению выбросов метана

Мухтар Бабаев: Более 65 стран поддержали Бакинскую декларацию по сокращению выбросов метана Глава COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на заседании Руководящего совета Коалиции по климату и чистому воздуху в рамках Лондонской климатической недели.
COP29
26 июня 2025 г. 22:44
Мухтар Бабаев: Более 65 стран поддержали Бакинскую декларацию по сокращению выбросов метана

Глава COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев выступил на заседании Руководящего совета Коалиции по климату и чистому воздуху в рамках Лондонской климатической недели.

Как передаёт Report, об этом сообщается на странице председательства COP29 в соцсети X.

В своём выступлении Бабаев отметил важность сокращения выбросов метана и других неуглеродных газов, подчеркнув, что это особенно актуально в свете выводов первого Глобального итогового обзора. Он сообщил, что представленная во время COP29 "Бакинская декларация по сокращению выбросов метана из природных источников" уже получила поддержку 65 стран, на долю которых приходится более 50 % глобальных метановых выбросов.

По его словам, будущие национальные планы в области климата (NDC) сыграют решающую роль в формировании политических обязательств и определении приоритетов в климатической повестке.

Особое внимание председатель COP29 уделил согласованной в Баку инициативе "Бакинская финансовая цель", предусматривающей ежегодную мобилизацию $300 млрд для нужд развивающихся стран. В этой связи он призвал развитые страны проявить лидерство.

Отмечается, что в настоящее время между председательствами COP29 и COP30 разрабатывается дорожная карта "От Баку до Белема", которая представит конкретные механизмы по мобилизации $1,3 трлн в год на климатическое финансирование для развивающихся стран до 2035 года.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Sədri iqlim hədəflərinə çatmaq məqsədilə inkişaf etmiş ölkələri liderliyə çağırıb

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