Делегация COP29 принимает участие в международной конференции в Севилье

Делегация COP29 принимает участие в международной конференции в Севилье

Делегация COP29 прибыла в Севилью для участия в 4-й Международной конференции по финансированию развития.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу COP29 в соцсети Х.

"Сегодня председательство COP29 прибыло в Севилью на 4-ю Международную конференцию по финансированию развития. Делегация планирует держать тему борьбы с изменением климата в центре глобальной повестки и напомнить правительствам об обязательствах, взятых на конференции в Баку", - говорится в публикации.

Конференция пройдет в Севилье с 30 июня по 3 июля и соберет мировых лидеров, представителей международных институтов, бизнеса, гражданского общества и различных органов ООН для обсуждения инвестиций в устойчивое развитие.

Гюльнар Махмудова