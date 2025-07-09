Прокуратура ЕС предъявила экс-министру Хорватии новые обвинения

Европейская прокуратура (EPPO) выдвинула новое обвинение против бывшего министра Хорватии Габриелы Жалац в злоупотреблении служебным положением после того, как расследование установило, что она оплачивала личные расходы в ресторанах средствами ЕС.

Европейская прокуратура (EPPO) выдвинула новое обвинение против бывшего министра Хорватии Габриелы Жалац в злоупотреблении служебным положением после того, как расследование установило, что она оплачивала личные расходы в ресторанах средствами ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, осужденная на два года за коррупцию по другому делу экс-министр, отвечавшая за региональное развитие и европейские фонды в правительстве Хорватии, согласно материалам дела с мая 2017 по июль 2019 года как минимум девять раз распорядилась оплатить свои личные расходы в ресторанах госсредствами.

Следствие установило, что эти траты не были связаны с официальной деятельностью, носили частный характер и не подлежали финансированию из фондов ЕС. EPPO отмечает, что эти расходы были частично включены в стоимость закупок Дирекции стратегического планирования и координации фондов ЕС программы "Конкурентоспособность и сплоченность".

Ущерб составил 9 732 евро финансовым интересам ЕС (85%) и Хорватии (15%), обвиняемая возместила его в ходе расследования.

В июне этого года Жалец была приговорена к двум годам лишения свободы после признания вины за переплату за программное обеспечение для Министерства регионального развития и европейских фондов (MRRFEU), которое она возглавляла.

Мягкого приговора удалось добиться в результате соглашения между сторонами, поскольку Жалац признала вину и выплатила 200 000 евро в качестве частичной компенсации ущерба, что не исключало права кредитора требовать компенсацию за другие убытки.

EPPO сообщила, что уголовное производство по делу о "программном обеспечении", закупленном по завышенной цене в 1,73 млн евро, против других фигурантов дела - чиновника и двух предпринимателей, продолжается.

По оценкам, бюджету Евросоюза был нанесен ущерб не менее 1 млн евро, а государственному бюджету Хорватии - почти 300 000 евро.

Жалац и несколько чиновников также были обвинены в торговле влиянием и злоупотреблении служебным положением при трудоустройстве родственников.