О нас

В Армении арестовали оппозиционного депутата Саркисяна на два месяца

В Армении арестовали оппозиционного депутата Саркисяна на два месяца Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Саркисян, которому сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя", решением суда заключен под стражу.
В регионе
9 июля 2025 г. 18:42
В Армении арестовали оппозиционного депутата Саркисяна на два месяца

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Саркисян, которому сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя", решением суда заключен под стражу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил у суда его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд принял решение заключить Саркисяна под стражу сроком на два месяца", - сообщил он.

Напомним, что днем ранее депутат Артур Саркисян, которого парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda müxalifətçi deputat iki aylıq həbs edilib

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi