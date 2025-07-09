В Армении арестовали оппозиционного депутата Саркисяна на два месяца

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Саркисян, которому сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя", решением суда заключен под стражу.

Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Саркисян, которому сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя", решением суда заключен под стражу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил у суда его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд принял решение заключить Саркисяна под стражу сроком на два месяца", - сообщил он.

Напомним, что днем ранее депутат Артур Саркисян, которого парламент страны лишил депутатской неприкосновенности, добровольно явился к Следственному комитету, чтобы его задержали.