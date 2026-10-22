WSJ: Трамп поручил Маску снять ограничения Starlink для ВСУ

Президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и поручил снять ограничения военной версии спутниковой системы Starlink - Starshield - в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Вскоре после телефонного разговора, 22 октября, система стала работать стабильнее, рассказали изданию американские и украинские чиновники.

Некоторые представители Украины уточнили, что ее функциональность восстановлена не полностью, однако связь работает на более высоких скоростях движения терминалов, чем при действующих ограничениях.

По словам американских чиновников, Трамп в разговоре с Маском выразил недовольство сохранением ограничения скорости. Как пишет WSJ, из-за него часть украинских беспилотников полноценно не работали. В течение недели Трамп также говорил помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление Starlink, рассказали чиновники.

Компания SpaceX отказалась от комментариев, а Белый дом сослался на недавние слова американского лидера о своей непричастности к ограничению доступа.