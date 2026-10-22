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    WSJ: Трамп поручил Маску снять ограничения Starlink для ВСУ

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 23:44
    WSJ: Трамп поручил Маску снять ограничения Starlink для ВСУ

    Президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и поручил снять ограничения военной версии спутниковой системы Starlink - Starshield - в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

    Вскоре после телефонного разговора, 22 октября, система стала работать стабильнее, рассказали изданию американские и украинские чиновники.

    Некоторые представители Украины уточнили, что ее функциональность восстановлена не полностью, однако связь работает на более высоких скоростях движения терминалов, чем при действующих ограничениях.

    По словам американских чиновников, Трамп в разговоре с Маском выразил недовольство сохранением ограничения скорости. Как пишет WSJ, из-за него часть украинских беспилотников полноценно не работали. В течение недели Трамп также говорил помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление Starlink, рассказали чиновники.

    Компания SpaceX отказалась от комментариев, а Белый дом сослался на недавние слова американского лидера о своей непричастности к ограничению доступа.

    Дональд Трамп SpaceX Белый дом Илон Маск Спутниковый интернет Starlink
    WSJ: Tramp Maska Ukraynada "Starlink" məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağı tapşırıb
    44 filmi
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