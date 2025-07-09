Пашинян может назначить Романоса Петросяна главой "Элсети Армении" после национализации

Руководителя Государственной службы надзора Романоса Петросяна рассматривают в качестве управляющего ЗАО "Электрические сети Армении" после передачи компании в государственную собственность.

Руководителя Государственной службы надзора Романоса Петросяна рассматривают в качестве управляющего ЗАО "Электрические сети Армении" после передачи компании в государственную собственность.

Как передает Report со ссылкой на Armlur, с инициативой выступил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что на эту должность требуется "надежный человек", способный эффективно курировать работу порядка 6800 сотрудников.

Сам Петросян в комментарии Armlur отказался комментировать эту информацию, подчеркнув, что ему "нечего сказать по этому поводу".

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятые парламентом законы, предусматривающие возвращение "Электросетей" под контроль государства. Согласно новым правовым положениям, Комиссия по регулированию общественных услуг республики наделена правом временно отстранять действующее руководство компании в случае выявления серьезных нарушений, назначая внешнего управляющего с не менее чем пятилетним опытом работы в энергетике или управлении.

С 2016 года ЗАО "Электрические сети Армении" принадлежало группе компаний "Ташир", основанной российско-армянским предпринимателем Самвелом Карапетяном. 18 июня бизнесмен был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.