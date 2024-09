Президент СОР29 рассказал в Нью-Йорке об успехах председательства Азербайджана

Президент СОР29 Мухтар Бабаев на третьем заседании Международного консультативного комитета по климатической конференции, которая пройдет в ноябре в Баку, организованном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал о прогрессе председательства Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Среди основных событий - назначение [министра энергетики Австралии] Криса Боуэна вторым министерским представителем по новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию (NCQG), запуск Бакинской глобальной платформы прозрачности климата (BTP), назначение [специального представителя президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству] Зульфии Сулеймановой и [специального посланника по вопросам изменения климата от Италии] Франческо Корваро сопредседателями высокого уровня по прозрачности, а также публикация полного списка инициатив и деклараций, составляющих Повестку дня действий председательства COP29", - говорится в сообщении.